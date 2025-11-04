Schenkung mindert Pflichtteil erst nach Genussverzicht

Veröffentlicht 04.11.2025 - 12:51 Uhr

Wer zu Lebzeiten ein Grundstück verschenkt, kann den Pflichtteil der Erben nicht immer mindern. Wann die Zehn-Jahres-Frist wirklich beginnt, zeigt ein aktueller Fall aus Nürnberg.
