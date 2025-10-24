Gute Chefs führen klar und konsequent

Gute Chefs führen klar und konsequent

Veröffentlicht 24.10.2025 - 11:42 Uhr

Was tun, wenn der Chef nervt? Eine Coachin verrät, wann Feedback hilft – und wann nur noch der Abschied bleibt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH