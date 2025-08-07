Umfrage: Gartenarbeit tut der Seele gut

Umfrage: Gartenarbeit tut der Seele gut

Veröffentlicht 07.08.2025 - 15:36 Uhr

Bessere Stimmung, weniger Stress - kein Wunder, dass Gärtnern viele Menschen glücklich macht. Warum ist das so?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH