Nachts aufs Klo: Wie oft ist normal?

Ach, durchschlafen wäre so schön! Wer ständig mitten in der Nacht mit drückender Blase zur Toilette schleicht, ist frustriert. Was kann hinter häufigem nächtlichem Harndrang stecken? Und was hilft?

