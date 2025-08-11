Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Mit Medikamenten gegen Flugangst?
Home
Ratgeber
Gesundheit
Pflanzlich bis Benzo:
Mit Medikamenten gegen Flugangst?
Mit Medikamenten gegen Flugangst?
Veröffentlicht 11.08.2025 - 00:09 Uhr
Einfach eine Pille nehmen, und die Angst vorm Fliegen ist futsch - das klingt praktisch. Dabei sollte man sich vorher doppelt informieren und absichern.
© dpa
Newsticker
#
Ein Toter bei Erdbeben der Stärke 6,1 in der Westtürkei
Panorama
#
Queere Community feiert CSD in Bautzen - Gegenproteste
Inland
#
Teil von Kirmes-Gondel fällt auf Besucher und verletzt ihn
Panorama
#
Netanjahu will Gaza-Krieg «so schnell wie möglich» beenden
Ausland
#
Brand auf Berg in Edinburgh
Panorama
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH