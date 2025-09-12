Lebensgefährliche Sepsis: 4 Schritte helfen beim Erkennen

Lebensgefährliche Sepsis: 4 Schritte helfen beim Erkennen

Veröffentlicht 12.09.2025 - 08:03 Uhr

Eine sogenannte Blutvergiftung muss umgehend behandelt werden. Aber kennen Sie die Symptome?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH