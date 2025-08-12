5 Tipps für die Hitzetage

5 Tipps für die Hitzetage

Veröffentlicht 12.08.2025 - 09:33 Uhr

Die Wärmebelastung in den nächsten Tagen kann extrem werden, sagen Meteorologen voraus. Warum Salz dann wichtig ist und lauwarm manchmal besser als kalt ist - wichtige Tipps zusammengefasst.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH