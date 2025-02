Home

Eisig kalte Nächte mit teils minus 15 Grad erwartet

Von minus 15 zu plus 15 Grad? Vor allem in den Nächten ist es gerade richtig kalt - und das soll ein paar Tage auch so bleiben. Doch zum Ende kommender Woche dürfte sich das ändern.

Manche nutzen das Wetter für Wintersport. © Swen Pförtner/dpa Auch in den nächste Tagen soll es kalt bleiben in Deutschland. © Matthias Bein/dpa Sogar in Brandenburg kann man aktuell Ski und Snowboard fahren. © Patrick Pleul/dpa

Niedrige Temperaturen, in einigen Nächten sogar minus 15 Grad: Es bleibt in den nächsten Tagen winterlich. Zum Ende der kommenden Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann allerdings einen Temperaturanstieg - mit mancherorts Höchstwerten um die vorfrühlingshaften plus 15 Grad. Wie es heute und in den nächsten Tagen aussieht Heute ist schon bei einem Sonntagsspaziergang dicke Winterkleidung Pflicht: Im Osten und Süden gibt es laut dem Wetterdienst gebietsweise leichten Dauerfrost, sonst liegen die Temperaturen bei 0 bis plus 5 Grad. In der Nacht zu Montag wird es dem DWD-Meteorologen Nico Bauer zufolge dann verbreitet frostig - und mancherorts bitterkalt. In verschneiten Orten im Osten können die Tiefstwerte in der Früh örtlich bei minus 15 Grad liegen. Im Tagesverlauf rechnet der DWD mit viel Sonne. Dabei bleibt es am Montag kalt mit Höchstwerten um den Gefrierpunkt im Osten und Norden und maximal plus 5 Grad im Rest des Landes. Auch in der Nacht zu Dienstag werden Tiefstwerte bis minus 8 Grad im Westen beziehungsweise bis minus 15 Grad im Osten erwartet. Tagsüber soll es auch dann mancherorts sonnig werden bei Höchstwerten bis plus 7 Grad. Meteorologe: Temperaturen kommen «wieder aus dem Eiskeller» «In der zweiten Wochenhälfte setzt sich von Südwesten voraussichtlich eine markante Milderung durch», sagt Meteorologe Bauer. Bis Freitag können die Höchstwerte im Westen örtlich auf vorfrühlingshafte plus 15 Grad steigen. «In der Osthälfte wird es voraussichtlich vorerst nicht ganz so mild, aber auch dort kommen die Temperaturen wieder aus dem Eiskeller!»

