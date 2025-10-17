Wohnungsbau soll schneller gehen

Veröffentlicht 17.10.2025 - 11:15 Uhr

Neuer Schwung in den Wohnungsbau will die Regierung mit einem neuen Gesetz bringen. Nun hat der Bundesrat grünes Licht für den sogenannten Bau-Turbo gegeben.
