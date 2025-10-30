VW: Chipversorgung auch kommende Woche gesichert

VW: Chipversorgung auch kommende Woche gesichert

Veröffentlicht 30.10.2025 - 08:33 Uhr

VW kann trotz der Lieferprobleme bei Halbleitern vorerst weiter produzieren. Auch nächste Woche reichen die Chips noch.
