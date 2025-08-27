Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Verbraucher zurückhaltend: Angst vor Jobverlust wächst
Home
Nachrichten
Wirtschaft
Konsumstimmung:
Verbraucher zurückhaltend: Angst vor Jobverlust wächst
Verbraucher zurückhaltend: Angst vor Jobverlust wächst
Aktualisiert 27.08.2025 - 14:52 Uhr
Die Wirtschaftsflaute dämpft die Kauflust vieler Menschen. Es gibt jedoch erste Anzeichen für eine Trendwende am Arbeitsmarkt.
© dpa
Newsticker
#
Neuer Wehrdienst auf dem Weg - Pistorius: «Riesenschritt»
Inland
#
Industrie leidet unter US-Zöllen: «Geschäfte vor dem Aus»
Wirtschaft
#
Meloni: EU steuert auf geopolitische Bedeutungslosigkeit zu
Ausland
#
Rheinmetall eröffnet neues Werk für Artilleriemunition
Wirtschaft
#
Ochsenknecht wartet noch auf Reisepass
Panorama
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH