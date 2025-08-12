Direkt zum Hauptinhalt springen
USA und China verlängern Pause im Zollstreit
Home
Nachrichten
Wirtschaft
Handelsstreit:
USA und China verlängern Pause im Zollstreit
USA und China verlängern Pause im Zollstreit
Aktualisiert 12.08.2025 - 05:56 Uhr
Beide Seiten hatten höhere Zölle im laufenden Handelsstreit bis Dienstag ausgesetzt. Nun wurde diese Vereinbarung für weitere 90 Tage verlängert.
