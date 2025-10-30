Trump reduziert Fentanyl-Zölle gegen China

Trump reduziert Fentanyl-Zölle gegen China

Veröffentlicht 30.10.2025 - 06:36 Uhr

Nach vielen Zollandrohungen will Trump jetzt einen bestimmten Zoll gegen China senken. Es geht um die Droge Fentanyl.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH