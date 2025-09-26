Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an

Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an

Aktualisiert 26.09.2025 - 02:17 Uhr

US-Präsident Trump kündigt einen neuen Zoll auf Medikamente an - und bietet zugleich einen Ausweg.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH