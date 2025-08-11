Touristenzahl erreicht Rekordniveau

Touristenzahl erreicht Rekordniveau

Veröffentlicht 11.08.2025 - 08:27 Uhr

Der Tourismus in Deutschland steuert auf einen weiteren Rekord zu. Im Juni stiegen die Übernachtungszahlen auch ohne die Fußball-Fans.
