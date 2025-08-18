Studie: Hochwasserschäden durch Anpassung verringert

Veröffentlicht 18.08.2025 - 14:30 Uhr

1.729 Überschwemmungen binnen 70 Jahren haben Klimaforscher untersucht. Eine Studie zeigt, wie sich Hochwasser-Folgen verringert haben.
