Spritpreise steigen deutlich

Spritpreise steigen deutlich

Veröffentlicht 29.10.2025 - 12:18 Uhr

Vor allem Diesel-Fahrer müssen tiefer in die Tasche greifen. Dabei könnte auch die Jahreszeit eine Rolle spielen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH