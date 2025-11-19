Spielwarenbranche erwartet gutes Weihnachtsgeschäft

Veröffentlicht 19.11.2025 - 14:18 Uhr

Weihnachten rückt näher und viele fragen sich: Welche Spielzeuge sollen unter dem Baum liegen - und vor allem, was können wir uns leisten? Worauf Eltern beim Kauf außerdem achten sollten.
SpielwarenEinzelhandelBayernDeutschlandNürnbergBayern
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH