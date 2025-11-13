Sixt trotz der Krisenstimmung mit zweitbestem Quartal

Veröffentlicht 13.11.2025 - 07:42 Uhr

Der Autovermieter trotzt der Krise und verdient in der Sommerreisezeit prächtig. Sieht man von einem Quartal mit außergewöhnlichen Umständen ab, war der Vorsteuergewinn noch nie so hoch.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH