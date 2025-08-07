Siemens trotzt der Krise

Siemens trotzt der Krise

Aktualisiert 07.08.2025 - 09:47 Uhr

Der Münchner Konzern zeigt sich auch im dritten Quartal relativ unbeeindruckt von den weltweiten Verwerfungen. Der Jobabbau verursacht überschaubare Kosten, die aber steigen werden.
