Siemens Energy plant Aktienrückkauf für bis zu 6 Milliarden

Veröffentlicht 20.11.2025 - 13:00 Uhr

Siemens Energy will bis zu 6 Milliarden Euro in eigene Aktien stecken. Der Börsenkurs des Energietechnikkonzerns reagiert prompt.
© dpa

