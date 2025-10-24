Regierung: US-Sanktionen betreffen nicht Rosneft Deutschland

Regierung: US-Sanktionen betreffen nicht Rosneft Deutschland

Veröffentlicht 24.10.2025 - 15:48 Uhr

Neue US-Sanktionen nehmen russische Ölkonzerne ins Visier. Was bedeutet das für die deutschen Rosneft-Töchter?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH