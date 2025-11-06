Regierung reaktiviert Neubauförderung mit 800 Millionen Euro

Veröffentlicht 06.11.2025 - 04:33 Uhr

Für bestimmte Neubauprojekte gibt es nun wieder Fördergeld. Welche Bedingungen Bauherren erfüllen müssen – und warum viele genehmigte Wohnungen bisher nicht gebaut wurden.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH