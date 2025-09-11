Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Regenreicher Juli drückt Zahl der Übernachtungen
Home
Nachrichten
Wirtschaft
Deutschland-Tourismus:
Regenreicher Juli drückt Zahl der Übernachtungen
Regenreicher Juli drückt Zahl der Übernachtungen
Veröffentlicht 11.09.2025 - 09:00 Uhr
Schlechtes Wetter, leere Betten: Im Juli blieben viele Hotelzimmer frei. Was das für die Tourismusbranche und die Jahresbilanz bedeutet.
© dpa
Newsticker
#
Bundesweiter Warntag per Sirene und Handy - Was ist neu?
Panorama
#
Israel erhöht nach Angriffen in Katar den Druck
Ausland
#
Krisendiplomat Jäger soll BND noch schlagkräftiger machen
Inland
#
Kommission zur Reform der Schuldenbremse beginnt Arbeit
Inland
#
Test neuer Technologie beim bundesweiten Warntag
Panorama
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH