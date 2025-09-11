Regenreicher Juli drückt Zahl der Übernachtungen

Regenreicher Juli drückt Zahl der Übernachtungen

Veröffentlicht 11.09.2025 - 09:00 Uhr

Schlechtes Wetter, leere Betten: Im Juli blieben viele Hotelzimmer frei. Was das für die Tourismusbranche und die Jahresbilanz bedeutet.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH