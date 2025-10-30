Preiskampf dämpft Lufthansa-Gewinn im Sommer

Veröffentlicht 30.10.2025 - 07:33 Uhr

Günstigere Flüge und höhere Kosten: Der Gewinn der größten deutschen Airline ging im dritten Quartal zurück.
