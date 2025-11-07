Preise für Elektroautos und Verbrenner nähern sich an

Veröffentlicht 07.11.2025 - 04:03 Uhr

Rabatte, niedrigere Listenpreise und andere Effekte sorgen dafür, dass bei den tatsächlich gezahlten Preisen nur noch eine kleine Lücke bleibt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH