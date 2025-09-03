Porsche fliegt aus dem Dax

Aktualisiert 03.09.2025 - 22:25 Uhr

Vor knapp drei Jahren startete Porsche vielversprechend an der Börse. Schnell stieg der Sportwagenbauer in den Dax auf. Nach zuletzt schwachen Geschäftszahlen folgt nun der Abstieg.
