Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Piloten der Lufthansa stimmen über Streik ab
Home
Nachrichten
Wirtschaft
Gewerkschaft erhöht Druck:
Piloten der Lufthansa stimmen über Streik ab
Piloten der Lufthansa stimmen über Streik ab
Veröffentlicht 05.09.2025 - 18:51 Uhr
Die Piloten der Lufthansa entscheiden in einer Urabstimmung über einen Arbeitskampf. Hintergrund sind festgefahrene Gespräche zur Altersversorgung.
© dpa
Newsticker
#
EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google
Wirtschaft
#
Nach Woltemade-Jahrgang: Deutsche U21 siegt beim Neustart
Nationalmannschaft
#
DFB-Geschäftsführer Rettig: 0:2 hat «Spuren hinterlassen»
Nationalmannschaft
#
Tesla stellt Musk Aktien für eine Billion Dollar in Aussicht
Wirtschaft
#
China verhängt Zölle auf Schweinefleisch aus der EU
Wirtschaft
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH