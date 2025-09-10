Offene Stellen im Handwerk bleiben lange unbesetzt

Offene Stellen im Handwerk bleiben lange unbesetzt

Veröffentlicht 10.09.2025 - 16:06 Uhr

Viele Handwerksbetriebe suchen lange nach neuen Mitarbeitern. Das hat Folgen für die Beschäftigung.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH