Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Novo Nordisk streicht weltweit tausende Stellen
Home
Nachrichten
Wirtschaft
Pharmaindustrie:
Novo Nordisk streicht weltweit tausende Stellen
Novo Nordisk streicht weltweit tausende Stellen
Veröffentlicht 10.09.2025 - 10:00 Uhr
Die Dänen kämpfen mit sinkenden Marktanteilen. Die Aktien sind seit Jahresbeginn stark gefallen. Nun wird gegengesteuert.
© dpa
Newsticker
#
Mihambos Rückkehr an den Gold-Ort - «Erinnerungen im Herzen»
News
#
DUH: Keine Fortschritte beim Verpackungsmüll in Supermärkten
Wirtschaft
#
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Ausland
#
Novo Nordisk streicht weltweit tausende Stellen
Wirtschaft
#
Zwist von Hoeneß und Matthäus: Das glaubt Sepp Maier nicht
Fußball-News
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH