Novo Nordisk streicht weltweit tausende Stellen

Novo Nordisk streicht weltweit tausende Stellen

Veröffentlicht 10.09.2025 - 10:00 Uhr

Die Dänen kämpfen mit sinkenden Marktanteilen. Die Aktien sind seit Jahresbeginn stark gefallen. Nun wird gegengesteuert.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH