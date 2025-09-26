Merz will Verbrenner-Aus kippen

Merz will Verbrenner-Aus kippen

Veröffentlicht 26.09.2025 - 17:42 Uhr

So klar hat sich Kanzler Merz bislang noch nicht zum Verbrenner-Aus geäußert. Nächste Woche will er es auf dem EU-Gipfel zum Thema machen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH