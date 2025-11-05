Mehr als jede fünfte Neuzulassung elektrisch

Veröffentlicht 05.11.2025 - 14:48 Uhr

Immer mehr Pkw-Neuzulassungen sind elektrisch. Im Oktober stieg ihr Anteil an allen Neuzulassungen auf rund 21 Prozent. Fachleute sehen trotzdem keinen echten Hochlauf.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH