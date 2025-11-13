Mehr als 10 Milliarden: Rekordgewinn bei Siemens

Aktualisiert 13.11.2025 - 18:20 Uhr

Während die deutsche Wirtschaft in der Krise steckt, feiert der Münchner Konzern schon das dritte Rekordjahr in Folge. Und baut sich wieder einmal um. Die Aussichten sind aber verhalten.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH