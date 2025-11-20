Maschinenbauer fordern Ausnahmen von US-Zöllen

Veröffentlicht 20.11.2025 - 10:00 Uhr

Deutsche Maschinenbauer verlieren im US-Geschäft deutlich – der Branchenverband VDMA fordert Druck auf Trump. Was steckt hinter dem Rückgang der Ausfuhren und welche Bereiche legen trotzdem zu?
MaschinenbauElektroindustrieKonjunkturDeutschlandFrankfurt am MainHessen
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH