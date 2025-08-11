Kritik an Plänen Reiches für neue kleine Solaranlagen

Kritik an Plänen Reiches für neue kleine Solaranlagen

Veröffentlicht 11.08.2025 - 14:21 Uhr

Die Wirtschaftsministerin stellt die Förderung für neue private Solaranlagen infrage. Dagegen regt sich Protest.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH