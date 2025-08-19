Intel bekommt milliardenschwere Investition

Intel bekommt milliardenschwere Investition

Veröffentlicht 19.08.2025 - 06:30 Uhr

Intel kriegt einen neuen Großaktionär. Der Einstieg des japanischen Softbank-Konzerns bringt dem schwächelnden Chipriesen auch sehr willkommenes Geld.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH