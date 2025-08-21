Immer mehr Autos in Deutschland

Immer mehr Autos in Deutschland

Veröffentlicht 21.08.2025 - 08:57 Uhr

Es wird immer voller auf Deutschlands Straßen. Viele Haushalte besitzen gleich mehrere Autos. Nur in wenigen Bundesländern ist die Pkw-Dichte zuletzt leicht zurückgegangen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH