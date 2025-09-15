Handelsketten senken Butterpreis

Handelsketten senken Butterpreis

Aktualisiert 15.09.2025 - 14:41 Uhr

Für Butter mussten Kunden bei Discountern und Supermärkten vor einem Jahr noch tief in die Tasche greifen. Nun senken die Händler ihre Preise erneut. Welche Ketten ziehen mit?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH