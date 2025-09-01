Gericht hebt Insolvenzverfahren für Modekette Sinn auf

Gericht hebt Insolvenzverfahren für Modekette Sinn auf

Veröffentlicht 01.09.2025 - 16:00 Uhr

Die Modekette Sinn hat schon mehrere Insolvenzen überstanden. So auch jetzt. 1.500 Beschäftigte behalten ihre Jobs.


