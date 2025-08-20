Gastgewerbe verliert weitere Kunden

Gastgewerbe verliert weitere Kunden

Veröffentlicht 20.08.2025 - 08:57 Uhr

In Restaurants, Kneipen und Hotels fehlen die Gäste. Nur mit immer höheren Preisen halten die Betriebe ihre Umsätze. Ein Teil der Kundschaft zieht daraus Konsequenzen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH