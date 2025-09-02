Erstmals über zehn Millionen neue Ratenkredite

Erstmals über zehn Millionen neue Ratenkredite

Veröffentlicht 02.09.2025 - 05:03 Uhr

Kaufen auf Raten: Immer mehr Deutsche greifen zu Kleinkrediten – doch Verbraucherschützer warnen vor der Schuldenfalle. Was steckt hinter dem Boom?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH