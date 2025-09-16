Deutschland fliegt aus den Top 10 der innovativsten Länder

Deutschland fliegt aus den Top 10 der innovativsten Länder

Veröffentlicht 16.09.2025 - 09:33 Uhr

Deutschland verliert bei der Innovationskraft im internationalen Vergleich an Boden. Wo liegt die größte Herausforderung?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH