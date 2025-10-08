Darf ein Schnitzel aus Soja sein?

Darf ein Schnitzel aus Soja sein?

Veröffentlicht 08.10.2025 - 04:33 Uhr

Veggie-«Burger» bald verboten? Was das EU-Parlament plant und warum Anbieter wie Rügenwalder Mühle und Lidl Alarm schlagen.
© Marek Majewsky und Christian Rothenberg, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH