Coca-Cola erhöht Löhne seiner Beschäftigten

Veröffentlicht 12.11.2025 - 12:51 Uhr

Über Wochen hat die Belegschaft von Coca-Cola für bessere Löhne gestreikt. Nun erzielen Gewerkschaft und Unternehmen einen Durchbruch.
© dpa

