Boeing hat Einigung nach Streik in Rüstungssparte

Veröffentlicht 10.09.2025 - 23:27 Uhr

Seit August waren Boeing-Arbeiter, die Kampfflugzeuge bauen, im Streik. Jetzt gibt es eine provisorische Einigung.
