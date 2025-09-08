Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Blume rechnet wieder mit mehr Porsche-Gewinn
Home
Nachrichten
Wirtschaft
IAA Mobility:
Blume rechnet wieder mit mehr Porsche-Gewinn
Blume rechnet wieder mit mehr Porsche-Gewinn
Aktualisiert 08.09.2025 - 13:15 Uhr
Porsche-Chef Blume sieht nach dem Gewinneinbruch Chancen für ein Comeback – doch die goldenen Jahre der Branche dürften vorbei sein.
© dpa
Newsticker
#
Enquete-Kommission zu Corona-Pandemie gestartet
Inland
#
Berichte: Prinz Harry besucht Grab von Queen Elizabeth II.
Panorama
#
Deutschland bei Asylanträgen nur noch auf Platz drei
Inland
#
Der ewige Dorfpolizist - Horst Krause ist tot
TV & Kino
#
Ruhestand aufschieben: So regelt man die Weiterbeschäftigung
Job & Geld
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH