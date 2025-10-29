BASF verdient im Quartal weniger

Veröffentlicht 29.10.2025 - 07:30 Uhr

Der Chemieriese bekommt die schwache Nachfrage zu spüren - und passt das Jahresziel an. Das hat auch mit einem Verkauf zu tun.
