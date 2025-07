Aus für Intel in Magdeburg - Rückschlag für Deutschland?

Der US-Chiphersteller Intel kündigte 2022 den Bau von zwei Fabriken bei Magdeburg mit 3.000 Jobs an. Doch der Konzern steckt in der Krise. Nun kommt das Aus für das Megaprojekt in Deutschland.

© Andrej Sokolow, David Hutzler, Simon Kremer und Verena Schmitt-Roschmann, dpa