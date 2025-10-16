Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof läuft wieder

Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof läuft wieder

Veröffentlicht 16.10.2025 - 03:18 Uhr

Nach dem Kabelschaden am Hauptbahnhof der Hansestadt rollen die Züge wieder. Dennoch kann es weiter zum Ausfall mancher Fahrten kommen.
