Wie ein deutscher Bettler in Rom zum Heiligen wurde

Veröffentlicht 17.11.2025 - 06:33 Uhr

Es ist eine wundersame Geschichte: Im November 2022 erfror ein deutscher Obdachloser auf dem Petersplatz. Nun ist er als Apostel auf einem Altargemälde zurück.
© Christoph Sator, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH